Первые телевизоры Huawei с подсветкой RGB MiniLED — представлены Huawei Vision Smart Screen 6 SE, цены — от 520 долларов

Huawei начала продажи телевизоров Vision Smart Screen 6 SE RGB — первой линейки с технологией подсветки RGB MiniLED. ТВ доступны в трех версиях с диагональю 55, 65 и 75 дюймов по цене 520, 695 и 860 долларов соответственно.

Изображение: Huawei

В отличие от привычных телевизоров MiniLED с белыми светодиодами, в панели RGB MiniLED используются отдельные красные, зеленые и синие источники света. По заявлению Huawei, такое решение позволяет добиться более точной цветопередачи, насыщенных оттенков и заметно уменьшить эффект ореолов вокруг ярких объектов благодаря новой системе линз.

Компания также заявляет об охвате 105% цветового пространства BT.2020. По данным Huawei, количество воспроизводимых цветов примерно на 66% выше по сравнению с традиционными MiniLED-телевизорами. За обработку изображения отвечает фирменная система управления подсветкой, которая синхронно регулирует яркость и цвет каждого светодиода, а алгоритмы искусственного интеллекта в реальном времени оптимизируют картинку.

Телевизоры серии поддерживают кадровую частоту 300 Гц и отмечены сертификатом TUV Rheinland, который подтверждает отсутствие мерцания и снижение уровня синего света.

Среди других особенностей — беспроводная трансляция изображения со смартфонов в 4K, углы обзора до 178 градусов, фирменный поиск HarmonyOS AI, позволяющий искать фильмы по сюжету, репликам или персонажам, интеграция с системой умного дома с выводом изображения с дверного видеоглазка, а также режим «умной картины», превращающий телевизор в цифровую галерею.