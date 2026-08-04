Starship отказался идти ко дну — SpaceX начала буксировку космического корабля, который уже 10 дней плавает в Индийском океане

Он находится примерно в 1500 км от Австралии

Спутниковые снимки компании Vantor показали, что SpaceX начала операцию по возвращению прототипа Starship Ship 40, который после 13-го испытательного полета неожиданно остался на плаву в Индийском океане. Изначально компания не собиралась спасать корабль, однако рекордно мягкое приводнение заставило инженеров изменить планы.

Фото: Vantor

Сама SpaceX пока не публиковала официальные фотографии спасательной операции, но спутниковые снимки подтверждают, что работы активно продолжаются. Из-за большого расстояния до берега буксировка может занять около месяца — если погодные условия останутся благоприятными.

13-й испытательный полет Starship состоялся 25 июля и стал одним из самых удачных за всю историю программы. Во время возвращения верхняя ступень впервые сохранила работоспособность всех шести двигателей, успешно вошла в атмосферу и выполнила самое мягкое приводнение.

Фото: Vantor

Главной неожиданностью стало то, что Ship 40 не затонул после посадки. Корабль сохранил герметичность и продолжил дрейфовать примерно в 1500 километрах от побережья Австралии — такого исхода не ожидали даже в самой SpaceX.

Спустя несколько дней после полета Илон Маск подтвердил, что компания попытается вернуть корабль на берег. Теперь спутниковые снимки Vantor, опубликованные CNN, подтверждают, что операция уже идет полным ходом. В ней задействованы буксиры Normand Ranger и Skimmer Tide. На фотографиях видно, что к носовой части Starship уже закреплен буксировочный трос. Судно Go Australis, которое первым подошло к кораблю после приводнения, свою миссию завершило и возвращается в Австралию.

Фото: Vantor

Возвращение Ship 40 представляет для инженеров огромную ценность. Компания планирует детально изучить состояние теплозащитных плиток покрытия после повторного входа в атмосферу.

Полученные данные могут приблизить следующий исторический этап программы. Ранее Илон Маск заявлял, что если анализ последнего полета подтвердит надежность конструкции, уже в одном из ближайших испытаний SpaceX может впервые попытаться посадить верхнюю ступень Starship прямо на стартовую башню «Мехазилла».