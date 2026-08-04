Starship отказался идти ко дну — SpaceX начала буксировку космического корабля, который уже 10 дней плавает в Индийском океане
Он находится примерно в 1500 км от Австралии
Спутниковые снимки компании Vantor показали, что SpaceX начала операцию по возвращению прототипа Starship Ship 40, который после 13-го испытательного полета неожиданно остался на плаву в Индийском океане. Изначально компания не собиралась спасать корабль, однако рекордно мягкое приводнение заставило инженеров изменить планы.
Сама SpaceX пока не публиковала официальные фотографии спасательной операции, но спутниковые снимки подтверждают, что работы активно продолжаются. Из-за большого расстояния до берега буксировка может занять около месяца — если погодные условия останутся благоприятными.
13-й испытательный полет Starship состоялся 25 июля и стал одним из самых удачных за всю историю программы. Во время возвращения верхняя ступень впервые сохранила работоспособность всех шести двигателей, успешно вошла в атмосферу и выполнила самое мягкое приводнение.
Главной неожиданностью стало то, что Ship 40 не затонул после посадки. Корабль сохранил герметичность и продолжил дрейфовать примерно в 1500 километрах от побережья Австралии — такого исхода не ожидали даже в самой SpaceX.
Спустя несколько дней после полета Илон Маск подтвердил, что компания попытается вернуть корабль на берег. Теперь спутниковые снимки Vantor, опубликованные CNN, подтверждают, что операция уже идет полным ходом. В ней задействованы буксиры Normand Ranger и Skimmer Tide. На фотографиях видно, что к носовой части Starship уже закреплен буксировочный трос. Судно Go Australis, которое первым подошло к кораблю после приводнения, свою миссию завершило и возвращается в Австралию.
Возвращение Ship 40 представляет для инженеров огромную ценность. Компания планирует детально изучить состояние теплозащитных плиток покрытия после повторного входа в атмосферу.
Полученные данные могут приблизить следующий исторический этап программы. Ранее Илон Маск заявлял, что если анализ последнего полета подтвердит надежность конструкции, уже в одном из ближайших испытаний SpaceX может впервые попытаться посадить верхнюю ступень Starship прямо на стартовую башню «Мехазилла».
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