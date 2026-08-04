Пользователи AnTuTu выбрали лучшие Android-смартфоны июля 2026 года — это Redmi K90 Ultra и Xiaomi 17 Max. Но в топ-10 ровно половина моделей — Oppo

Разработчики AnTuTu опубликовали июльский рейтинг Android-смартфонов с самым высоким уровнем удовлетворенности пользователей. В отличие от привычных рейтингов производительности, этот список основан не на результатах бенчмарков, а на реальных отзывах владельцев устройств, оставленных в фирменном приложении AnTuTu. Важно: речь идет о китайском рынке и предпочтениях китайцев.

Изображение: Redmi

Первое место с результатом 97,54% положительных оценок занял Redmi K90 Ultra. Интересно, что смартфон дебютировал лишь в конце июня, но уже успел стать фаворитом. Владельцы особенно хвалят удачное сочетание цены и возможностей. Смартфон, напомним, построен на SoC Snapdragon 8 Elite, оснащен активной системой охлаждения с вентилятором, аккумулятором емкостью 8550 мА·ч с поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки и 6,83-дюймовым дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Среди немногочисленных недостатков чаще всего упоминаются шум вентилятора и довольно большой вес устройства.

Изображение: AnTuTu

Совсем немного лидеру уступил Xiaomi 17 Max, набравший 97,5% положительных отзывов. Смартфон получил 6,9-дюймовый экран с разрешением 1,5K, аккумулятор на 8000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 50 Вт, а также тройную камеру Leica с основным модулем на 200 Мп, 50-мегапиксельным перископным модулем и сверхширокоугольной камерой такого же разрешения.

Третью строчку сохранил Huawei Mate 70 Pro Premium Edition с результатом 97,07%. Несмотря на использование упрощенной версии процессора Kirin 9020, пользователи высоко оценили стабильную работу HarmonyOS, качество съемки и плавность интерфейса.

Топ-10 Android-смартфонов по уровню удовлетворенности пользователей в июле 2026 года по версии AnTuTu выглядит следующим образом:

Redmi K90 Ultra — 97,54%;

Xiaomi 17 Max — 97,50%;

Huawei Mate 70 Pro Premium Edition — 97,07%;

Nubia Z80 Ultra — 96,70%;

Oppo K15 Pro+ — 96,41%;

Oppo Find N5 — 96,36%;

Oppo K13 Turbo 5G — 96,18%;

Oppo Find X8 Ultra — 95,37%;

Oppo Find X9 Ultra — 95,00%;

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition — 94,62%.

В AnTuTu подчеркивают, что рейтинг отражает исключительно мнение пользователей и не связан с синтетическими тестами производительности. В статистику вошли отзывы, собранные в Китае до 31 июля 2026 года.