На Венере обнаружены гигантские кольца

Астрофизики из Нидерландов обнаружили в верхних слоях атмосферы Венеры гигантские кольцеобразные структуры, которые ранее никто не наблюдал. Речь идёт не о твёрдых кольцах, подобных кольцам Сатурна, а о масштабных атмосферных волнах, окружающих планету.

Необычные структуры удалось выявить при повторном анализе снимков, полученных ещё в 2010 году телескопом Уильяма Гершеля на Канарских островах, однако они проявились только в поляризованном свете.

По данным исследователей, кольца, вероятно, связаны с изменениями плотности газа над верхней границей облаков Венеры. Компьютерное моделирование показало, что причиной могут быть гравитационные волны. Аналогичные процессы происходят и на Земле, где такие волны влияют на циркуляцию атмосферы и погодные процессы.

Слева — изображение верхней границы облаков Венеры, где атмосфера выглядит однородной. Справа — снимок в поляризованном свете, на котором проявились концентрические кольца — вероятные атмосферные волны в верхних слоях плотной атмосферы планеты.

Источник: Gourav Mahapatra / The Planetary Science Journal

Сначала учёные предположили, что необычный рисунок является артефактом прибора ExPo (Extreme Polarimeter), созданного для поиска околозвёздных дисков вокруг других звёзд. Однако анализ изображений, полученных через 6 различных поляризационных фильтров, показал, что кольца появляются только в части данных, тогда как характеристики прибора не объясняют возникновение такого эффекта. В результате авторы пришли к выводу, что наблюдаемый сигнал может иметь реальную природу.

При этом исследователи подчёркивают, что окончательно говорить об открытии пока рано. ExPo был экспериментальным инструментом, который после завершения программы был разобран, а аналогичных поляриметров с такой чувствительностью сейчас нет. Поэтому повторить наблюдения в тех же условиях в ближайшее время невозможно, а обнаруженный сигнал необходимо подтвердить независимыми измерениями.

Такую возможность может предоставить миссия Европейского космического агентства EnVision, запуск которой запланирован на 2032 год. Аппарат будет оснащён высокоточным поляриметром для исследования атмосферы Венеры. Если кольцевые структуры действительно существуют, то новые наблюдения помогут выяснить, как часто они возникают, сколько существуют и какую роль играют в динамике атмосферы планеты.