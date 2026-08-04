В Техасе приостановили постройку чуть ли не 2000 ЦОД для проведения проверок

В Техасе приостановили постройку огромного количества центров обработки данных. Губернатор Грег Эбботт поручил провести аудит всех ЦОД, которые ожидают в очереди на подключение к электросети штата. И речь не о десятка и даже не о сотнях объектов.

В своем письме в PUCT и ERCOT Эбботт предписывает провести аудит всех ЦОД, находящихся в очереди на подключение к электросети ERCOT. А в настоящее время ERCOT отслеживает более 1800 проектов в очереди. Совокупная мощность этих объектов составляет более 474 ГВт. Это более чем в пять раз превышает рекордный пиковый спрос в сети. Не все 1800 проектов являются ЦОД, но их около 90%.

Фото Kaylee Greenlee Texas Tribune

Нужно понимать, что большая часть этих проектов ещё даже не начинали строить. Согласно данным Texas Tribune, в штате сейчас имеется минимум 335 действующих ЦОД и планируется строительство ещё минимум 248 объектов. Остальные находятся на более ранних стадиях разработки, но при этом уже выстроились в очередь на подключение к энергосети.

Что касается проверок, губернатор затребовал предоставление операторами ЦОД информации о налоговых льготах, которые они получат; потреблении и производстве электроэнергии; потреблении воды и системах охлаждения; мерах по снижению воздействия на местные сообщества; и о праве собственности на объект. Сколько займут проверки, неизвестно.