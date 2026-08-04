Забанить всё китайское: в США вслед за китайскими роутерами, роботами-пылесосами и инверторами могут запретить оптические трансиверы — это ключевые элементы серверов

Такие модули лежат в основе дата-центров для ИИ, которые активно строят в США

Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения, которые могут запретить импорт в страну оптических трансиверов китайского производства. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, соответствующее решение может быть принято до конца 2026 года.

Изображение сгенерировано hidream-o1-image

Оптические трансиверы — один из ключевых элементов современной серверной инфраструктуры. Они преобразуют электрические сигналы в оптические и обратно, обеспечивая сверхскоростную передачу данных между серверами и сетевым оборудованием. Именно такие модули лежат в основе дата-центров, облачных платформ и вычислительных комплексов для искусственного интеллекта, поскольку обеспечивают более высокую скорость и энергоэффективность по сравнению с традиционными медными соединениями.

По данным Reuters, американские власти опасаются, что подобное оборудование потенциально может использоваться для кибершпионажа, внедрения вредоносного ПО или нарушения работы объектов критической инфраструктуры.

Одним из крупнейших мировых производителей оптических трансиверов является китайская компания Innolight, которой, по оценкам Reuters, принадлежит около 27% мирового рынка. В США аналогичную продукцию выпускают Lumentum, Coherent и Applied Optoelectronics, однако, как отмечают источники агентства, по масштабам производства они пока уступают крупнейшим китайским конкурентам.

Если новые ограничения будут приняты, они станут очередным этапом политики Вашингтона по сокращению зависимости от китайского телекоммуникационного оборудования. За последние несколько лет США уже ввели ограничения против продукции Huawei, а также ужесточили правила в отношении отдельных моделей дронов, сетевого оборудования, некоторых категорий роботизированной техники. Также в США могут запретить китайские силовые инверторы.

При этом американское законодательство предусматривает возможность временных исключений. Так, ранее специальные разрешения на использование отдельных категорий оборудования получили компании Netgear и Amazon.

В посольстве Китая в Вашингтоне призвали США отказаться от дальнейшего ужесточения ограничений и учитывать интересы бизнеса обеих стран. Китай также заявил, что оставляет за собой право принять ответные меры, если действия Вашингтона нанесут ущерб китайским компаниям.