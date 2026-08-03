Starlink протестирует спутниковую связь со смартфонами в Малайзии

Технология Direct-to-Device позволит телефонам подключаться к спутникам без специального оборудования и расширить мобильное покрытие в удалённых районах страны

Малайзия готовится провести испытания технологии Starlink Direct-to-Device (D2D), которая позволит обычным смартфонам подключаться напрямую к спутникам без использования спутниковых терминалов. Министр связи страны Фахми Фадзил (Fahmi Fadzil) сообщил, что Starlink ведёт переговоры с правительством о проведении локального тестирования технологии для расширения мобильного покрытия в регионах, где строительство обычных вышек экономически нецелесообразно или технически сложно.

Источник: Starlink

Испытания должны показать, как спутниковая связь сможет дополнять существующие мобильные сети в удалённых деревнях, на автомагистралях и в прибрежных районах. Технология рассчитана прежде всего на территории, где наземная инфраструктура ограничена или отсутствует, и должна помочь операторам расширить доступ к связи без строительства большого количества новых базовых станций.

В отличие от спутникового интернета Starlink, для которого требуется отдельная пользовательская антенна, Direct-to-Device использует стандартные смартфоны с поддержкой 4G LTE. На первом этапе такие устройства смогут обмениваться текстовыми сообщениями и использовать функции экстренной связи, а голосовые вызовы и передача данных должны появиться по мере развития технологии.

Мобильные операторы Малайзии, как ожидается, будут участвовать в возможном коммерческом запуске сервиса. Спутниковая связь рассматривается как дополнение к существующим сетям, а не их замена.

Малайзия уже одобрила спутниковый интернет Starlink в 2023 году для улучшения доступа к широкополосной связи в недостаточно обслуживаемых регионах, новый проект станет следующим этапом использования спутниковых технологий — переходом от фиксированного доступа к мобильной связи.