представлена ультракомпактная бритва Xiaomi за 45 долларов, которая включается автоматически при контакте с кожей

Xiaomi представила новую портативную электробритву Mijia Portable Electric Shaver Pro. Устройство уже появилось на фирменной платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin. Стоимость новинки составляет 349 юаней (52 доллара), однако на старте продаж Xiaomi предлагает устройство по сниженной цене — 296,65 юаня (44 доллара). Предварительные заказы в Китае откроются в ближайшее время через платформу Xiaomi Youpin.

Изображение: Xiaomi через ITHome

Новинка получила цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава и будет доступна в трех цветах: золотом, серебристом и темно-сером.

Одной из главных особенностей модели стала бреющая система с двойной кольцевой сеткой и лезвиями из нержавеющей стали. По словам Xiaomi, такая конструкция лучше захватывает щетину, снижает вероятность застревания волосков и обеспечивает более чистое и комфортное бритье.

Изображение: Xiaomi через ITHome

Для повышения удобства использования бритва оснащена интеллектуальным датчиком, который автоматически запускает двигатель при контакте с кожей и отключает его, когда устройство убирают от лица.

Mijia Portable Electric Shaver Pro защищена в соответствии со степенью IPX8, поэтому ее можно полностью промывать под водой. За автономность отвечает встроенный аккумулятор, которого, по данным Xiaomi, хватает до 60 дней работы без подзарядки. Кроме того, пользоваться бритвой можно даже во время зарядки.