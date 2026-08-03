Honor 600 Pro — самый мощный в мире субфлагман по версии AnTuTu. Honor Win Turbo и Redmi Turbo 5 вошли в топ-10
Речь о китайской версии Honor 600 Pro
AnTuTu опубликовала рейтинг не только самых мощных флагманов в мире в июле 2026 года, но также и рейтинг самых мощных субфлагманов. Возглавил его Honor 600 Pro, а первые шесть мест заняли устройства на различных версиях платформы MediaTek Dimensity 8500.
Honor 600 Pro построен на базе SoC Dimensity 8550 Elite (глобальная версия смартфона, напомним, построена на другой платформе — Snapdragon 8 Elite), на той же платформе базируется Honor Win Turbo на третьем месте. Между ними — Oppo Reno 16 на SoC Dimensity 8550 Super.
В топ-10 самых мощных субфлагманов июля 2026 года также вошли:
- Oppo K15 Pro;
- Xiaomi 17T;
- iQOO Z11;
- Redmi Turbo 5;
- realme Neo7 SE;
- Oppo K13 Turbo 5G;
- iQOO Z10 Turbo.
Нужно отметить, что абсолютно все смартфоны из топ-10 базируются на однокристальных системах MediaTek.
Как и в рейтинге флагманов, результаты основаны на среднем количестве баллов, полученных устройствами за период с 1 по 31 июля 2026 года. В список включались только модели, для которых было собрано не менее 1000 корректных тестов на китайском рынке.
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