Honor 600 Pro — самый мощный в мире субфлагман по версии AnTuTu. Honor Win Turbo и Redmi Turbo 5 вошли в топ-10

Речь о китайской версии Honor 600 Pro

Мобильные телефоны

AnTuTu опубликовала рейтинг не только самых мощных флагманов в мире в июле 2026 года, но также и рейтинг самых мощных субфлагманов. Возглавил его Honor 600 Pro, а первые шесть мест заняли устройства на различных версиях платформы MediaTek Dimensity 8500.

Изображение: Honor

Honor 600 Pro построен на базе SoC Dimensity 8550 Elite (глобальная версия смартфона, напомним, построена на другой платформе — Snapdragon 8 Elite), на той же платформе базируется Honor Win Turbo на третьем месте. Между ними — Oppo Reno 16 на SoC Dimensity 8550 Super.

В топ-10 самых мощных субфлагманов июля 2026 года также вошли:

  • Oppo K15 Pro;
  • Xiaomi 17T;
  • iQOO Z11;
  • Redmi Turbo 5;
  • realme Neo7 SE;
  • Oppo K13 Turbo 5G;
  • iQOO Z10 Turbo.

Нужно отметить, что абсолютно все смартфоны из топ-10 базируются на однокристальных системах MediaTek.

Как и в рейтинге флагманов, результаты основаны на среднем количестве баллов, полученных устройствами за период с 1 по 31 июля 2026 года. В список включались только модели, для которых было собрано не менее 1000 корректных тестов на китайском рынке.

iQOO 15 Ultra — cамый мощный смартфон июля 2026 года, но обычный iQOO 15 не сильно уступает ему: опубликован свежий рейтинг AnTuTuОчень крупный тачпад, отсутствие цифрового блока и физическая шторка для камеры. Появились качественные изображения ноутбука Lenovo Googlebook 15