Очень крупный тачпад, отсутствие цифрового блока и физическая шторка для камеры. Появились качественные изображения ноутбука Lenovo Googlebook 15

На Android

Ноутбуки и планшеты

Сегодня в Сети появились первые подробности о ноутбуке Lenovo Googlebook 15, который, напомним, будет работать под управлением Android с глубокой интеграцией Gemini Intelligence.

Ресурс Digital Citizen раздобыл качественные изображения этой новинки. Многое по ним не узнаешь, но всё же кое-что отметить можно. К примеру, крупный тачпад, динамики по бокам от клавиатуры, не самую узкую рамку вокруг экрана и наличие двух портов USB-C, одного USB-A и одного HDMI.

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Учитывая, что это 15-дюймовая модель, тачпад у ноутбука действительно крупный. Толщина корпуса при этом небольшая. Также можно выделить физическую шторку для закрытия камеры.

Данных о характеристиках, к сожалению, нет. Учитывая Android в основе, новинка вполне может быть основана как на платформе Arm, так и на процессоре AMD или Intel.

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