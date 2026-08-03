Китайцы взяли чипсет AMD B650 и превратили его в плату с четырьмя слотами M.2, четырьмя SATA и быстрыми USB. Представлена плата Lekuo PB65MX3

Китайская компания Lekuo выпустила на родном рынке плату расширения PB65MX3, основанную на чипсете AMD B650. Да, именно на том, на котором создаются системные платы для процессоров Ryzen.

Фото Videocardz

В данном случае чипсет используется для реализации целого набора разных портов. Если точнее, их тут 12 штук: четыре SATA III, четыре слота для SSD формата M.2, два USB-A 10Gb, USB-C 10Gb и USB-C 20Gb. Важно отметить, что в случае SSD все слоты поддерживают PCIe 4.0, но два имеют по четыре линии, два оставшихся довольствуются лишь двумя.

Фото Lekuo

Фото Lekuo

Плата использует разъём PCIe 4.0 x4 и стоит около 90 долларов. Для охлаждения чипсета используется маленький радиатор. Дополнительное питание можно подать посредством шестиконтактного разъёма, но это нужно будет лишь при подключении USB-устройств с повышенной мощностью.