В Москве можно будет наблюдать солнечное затмение 12 августа

Оно будет частичным, а полная фаза в России будет видна только на Таймыре

В пресс-службе Московского планетария сообщили, что в Москве можно будет увидеть солнечное затмение 12 августа. Правда, жители столицы смогут наблюдать лишь частичное затмение: будет закрыто максимум 1% видимого диска Солнца.

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В планетарии уточнили, что затмение начнётся на закате, а через девять минут Солнце уже скроется за горизонтом. Момент, когда примерно 1% диска Солнца будет закрыт от глаз наблюдателей, наступит в 20:08 по Московскому времени.

При этом общая продолжительность солнечного затмения 12 августа составит около 4,5 часов. В России полную фазу можно будет увидеть только на полуострове Таймыр. Что до других стран, то полное затмение Солнца смогут наблюдать жители Испании, Исландии и восточной Гренландии.