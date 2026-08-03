iQOO 15 Ultra — cамый мощный смартфон июля 2026 года, но обычный iQOO 15 не сильно уступает ему: опубликован свежий рейтинг AnTuTu

А больше всего моделей в топ-10 самых мощных смартфонов мира — у Honor

Разработчики AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных флагманов по итогам июля 2026 года на китайском рынке. Уже второй месяц подряд первое место удерживает iQOO 15 Ultra, а почти весь топ-10 заняли устройства на базе Snapdragon 8 Elite Gen5.

Изображение: iQOO

iQOO 15 Ultra набрал 4 128 314 баллов. На втором месте с результатом 4 084 233 балла —Red Magic 11S Pro+, на третьем — iQOO 15 (4 064 959 баллов). Интересно, что несмотря на отсутствие активной системы охлаждения iQOO 15 практически не уступает версии Ultra по уровню производительности.

В первую десятку самых мощных Android-смартфонов июля также вошли:

vivo X300 Ultra — 3 980 167;

realme GT8 Pro — 3 950 644;

Honor Win — 3 928 977;

Oppo Find X9 Ultra — 3 849 290;

Honor Magic8 Pro — 3 822 287;

Honor Magic8 — 3 807 487;

OnePlus 15 — 3 770 699.

В AnTuTu отмечают, что рейтинг основан не на рекордных результатах отдельных тестов, а на среднем количестве баллов, полученных устройствами за весь июль. В список вошли только смартфоны, для которых было собрано не менее 1000 корректно выполненных тестов. Все данные относятся исключительно к китайскому рынку и были собраны с 1 по 31 июля 2026 года.

Разработчики также напоминают, что результаты синтетических тестов могут отличаться в зависимости от температуры устройства, версии прошивки, уровня оптимизации системы и других факторов. Поэтому рейтинг стоит рассматривать как ориентир для сравнения производительности, а не как абсолютную оценку возможностей смартфонов.

Также разработчики AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных субфлагманов в июле 2026 года. Возглавил его Honor 600 Pro.