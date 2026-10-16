Sony представила аудиоплеер Walkman за $5900: экран 5,5 дюйма, корпус из позолоченной меди и Android 16

Sony представила два новых аудиоплеера премиальной серии Walkman WM1 — NW-WM1AM3 и NW-WM1ZM3. Характеристики у этих моделей почти одинаковые, разница — в материалах корпуса и цене. Старшая модель ZM3 выполнена преимущественно из позолоченной меди, а в модели AM3 используется алюминий и медные элементы. Стоимость новинок составляет $3000 и $5900 соответственно, поставки начнутся в январе.

В NW-WM1AM3 из алюминия изготовлена большая часть корпуса, медь используется для задней крышки и радиатора. В NW-WM1ZM3 из позолоченной меди выполнены практически все элементы, включая рамку и винты. По заявлению Sony, такой материал помогает снизить уровень помех и обеспечивает более насыщенные низкие частоты, расширенную звуковую сцену и более детальное воспроизведение средних и высоких частот. Однако масса плеера из-за этого увеличилась с 425 до 670 г. Габариты обеих моделей одинаковы — 15,8 × 8,6 × 2,3 см.

Ещё одно различие — в мощности усилителя для наушников в зависимости от региона продажи. Европейская версия ограничена выходной мощностью 1,1 мВт, устройства для других рынков обеспечивают до 250 мВт на канал через разъём 4,4 мм и не менее 60 мВт через стандартный разъём 3,5 мм. Из-за этого европейские варианты могут иметь меньший максимальный уровень громкости и хуже справляться с полноразмерными наушниками.

Оба плеера оснащены сенсорным экраном диагональю 5,5 дюйма с разрешением Full HD и работают под управлением Android 16. В зависимости от модели предусмотрено 128 или 256 ГБ флеш- памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD. Производитель заявляет до 33 часов воспроизведения музыки в формате FLAC. Также поддерживаются стриминговые приложения и беспроводные наушники с подключением по Bluetooth.