Мини-ПК со 192 ГБ ОЗУ, местом для четырёх SSD и даже дешевле, чем у AMD. Представлен TOPC TXA2

Компания TOPC выпустила на рынок мини-ПК TXA2, который основан на новом процессоре Ryzen Al Max+ PRO 495 и оснащённый 192 ГБ оперативной памяти. Это аналог обновлённого Ryzen AI Halo⁠ от самой AMD.

Что интересно, аналог более доступный. Если AMD просит за свою новинку 7300 долларов, то TXA2 оценивается в 6500 долларов при тех же основных параметрах. Столько просят за версию с 2 ТБ памяти, а модификация с 4 ТБ стоит 6800 долларов.

Новинка TOPC покрупнее (180 х 180 х 78 мм), но всё равно это компактное решение. Интересно, что корпус тут окрашен в медный цвет, что выглядит необычно. Также можно выделить лимит мощности процессора в 140 Вт, систему охлаждения с двумя вентиляторами, два USB4, Wi-Fi 7, а также возможность установки аж четырёх SSD.