Прощай, GeForce RTX 5090. Nvidia без лишнего шума удалила эту модель из своего онлайн маркетплейса

Скорее всего, карта уже никогда не вернётся на рынок

Компания Nvidia не делала никаких заявлений о прекращении производства GeForce RTX 5090, но, похоже, фактически подтвердила утечки. В официальном онлайн-магазине компании эта карта теперь больше не представлена.

Если зайти на официальный сайт, RTX 5090 никуда не делась, у неё есть своя страничка с описанием. Но если перейти по ссылке на официальный маркетплейс Nvidia, то картина будет иной: в фильтре просто нет RTX 5090, как нет её и в списке продуктов.

Можно ли это считать полноценным подтверждением утечек о прекращении производства, вопрос открытый, но факт от этого не меняется. Похоже, это вообще первый подобный случай в истории Nvidia.

Дополнительно к этому ресурс PC Games Hardware опубликовал собственный отчет, основанный на данных из нескольких независимых источников, включая дистрибьюторов, розничных продавцов и OEM- и ODM-партнеров Nvidia.

Наши коллеги сообщают, что Nvidia больше не выделяет новые GPU GB202 для RTX 5090. Производители могут продолжать выпускать карты, используя уже поставленные чипы, но, как сообщается, они не могут получить дополнительные квоты на поставки. То есть какое-то время небольшое количество карт на рынке ещё будет, но уже сейчас купить RTX 5090 крайне сложно. Пройдёт явно немного времени, и RTX 5090 станет историей.