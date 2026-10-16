Это не что-то из стимпанка, а двухчиповый ИИ-ускоритель Intel. Компания раскрыла новые детали о поколении Crescent Island ⁠ 2

Intel представила ИИ-ускоритель D270 линейки Crescent Island буквально несколько дней назад, а теперь показала двухчиповое решение на тех же компонентах.

Двухчиповый адаптер опирается на два таких же GPU, что и в основе D270, то есть каждый имеет по 32 ядра Xe3P. Между собой они объединены посредством интерфейса PLX.

Охлаждается это всё посредством жидкостной СО, и на фото можно видеть весьма необычно выглядящий медный водоблок.

Будет ли сама Intel выпускать подобные карты, неясно. Но зато стало известно, что свои ИИ-ускорители компания планирует продавать не только отдельно, но и в составе различных систем, где будут объединены до восьми таких карт либо даже до 80, как в случае с полноценными серверными стойками.