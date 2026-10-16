Не апгрейд, а даунгрейд: Samsung Galaxy S27 Plus может лишиться функции, доступной ещё с Galaxy S21 Plus — это UWB

Galaxy S27 тоже не получит UWB

Samsung Galaxy S27 Plus может лишиться поддержки связи UWB, которая присутствует в моделях Galaxy Plus начиная с Galaxy S21 Plus. На это указывают данные китайского Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), опубликовавшего данные о будущей линейке Galaxy S27.

Не апгрейд, а даунгрейд: Samsung Galaxy S27 Plus может лишиться функции, доступной ещё с Galaxy S21 Plus — это UWB
Источник изображения: Samsung

По предварительным данным, серия Galaxy S27 будет включать четыре модели: Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra. В документах MIIT поддержка UWB указана только для версий Pro и Ultra. Базовый Galaxy S27 тоже не получит UWB. Отсутствие UWB у Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus может означать, что компания намерена чётче разделить устройства по уровню оснащения: версии Pro и Ultra получат больше функций.

UWB позволяет точнее определять расстояние и направление до совместимых устройств по сравнению с обычным Bluetooth. В частности, эта технология используется для точного поиска через метки Samsung SmartTag и аналогичные аксессуары. Если Galaxy S27 Plus действительно останется без UWB, владельцам придётся полагаться на позиционирование по Bluetooth 6.0.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:Абишек ЯдавGSMArena

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