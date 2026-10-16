Такие видеокарты создают крайне редко. MSI показала GeForce RTX 5080 16G COD MW4 Edition OC

Компания MSI показала видеокарту GeForce RTX 5080 16G COD MW4 Edition OC, посвящённую, как можно догадаться из названия, игре Call of Duty: Modern Warfare 4, которая выходит 23 октября. В этом случае карта изменена сильнее, чем обычно.

Обычно производители, выпуская тематические видеокарты, посвящённые каким-то играм, обходятся наклейками на кожухе СО. В случае новинки MSI такая имеется, также есть золотые акценты вокруг вентиляторов, но интереснее иное.

Как можно видеть на фото, в золотой цвет покрасили радиатор. Он виден в отверстиях для кулеров, и карта выглядит весьма необычно, так как у абсолютного большинства адаптеров радиатор либо неокрашен вообще, либо окрашен в чёрный, причём это касается даже белых карт.

Технически же, конечно, это обычная модель MSI с крупной системой охлаждения Tri Frozr 4. RTX 5080 16G COD MW4 Edition OC будет выпущена ограниченным тиражом. На всю Европу выделено лишь 200 карт.