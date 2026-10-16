9-летняя видеокарта Nvidia Tesla V100 переживает вторую молодость — теперь это альтернатива GeForce RTX 5090 и RTX PRO 6000

Ускорители Nvidia Tesla V100, представленные ещё в 2017 году, возвращаются на рынок благодаря росту спроса на оборудование для локального запуска моделей искусственного интеллекта. На фоне исчезновения GeForce RTX 5090 из официального магазина Nvidia и высокой стоимости профессиональной RTX PRO 6000 старые серверные GPU становятся альтернативой для сборки систем инференса. Однако растущий интерес уже привёл к повышению цен: по данным Wccftech, к стоимости Tesla V100 прибавилось около $200.

Tesla V100 располагает 32 ГБ памяти HBM2 с пропускной способностью памяти до 900 ГБ/с. Видеокарта выпускалась в двух вариантах — PCIe и SXM2. Первый подключается к стандартному слоту PCIe 3.0 x16, версия SXM2 изначально предназначалась для серверных платформ.

Энтузиасты уже приспосабливают Tesla V100 для использования в обычных компьютерах. Например, оснащают системой охлаждения с тремя вентиляторами, что упрощает установку ускорителя в стандартный корпус. А один энтузиаст подключил SXM2-версию через специальный адаптер к PCIe и объединил её в одной системе с GeForce RTX 4080. Такая конфигурация позволила запускать языковые модели с 27 млрд параметров.

По данным WCCFTech, конфигурация из четырёх Tesla V100 с использованием платы NVLink показала до 230% более высокую производительность, чем системы на базе M5 Ultra и двух DGX Spark, при работе с моделью Qwen3.8-Flash-Next.

Сборка системы для запуска языковых моделей на базе Tesla V100, по оценке источника, может обойтись примерно в $2000. Для сравнения, стоимость Nvidia RTX PRO 6000 к августу превысила $16 000.