42-метровую ракету Neutron должны были запустить в 2024 году, но запустят только в 2027 году — из-за дефекта в композитном куполе

Rocket Lab снова отложила первый запуск Neutron

Rocket Lab перенесла первый запуск перспективной частично многоразовой ракеты Neutron с конца 2026 года на 2027 год. Причиной стала проблема при производстве композитных элементов топливных баков первой ступени. Компания обнаружила дефекты в слоях углеродного волокна и решила скорректировать технологический процесс, чтобы обеспечить необходимый запас прочности конструкции.

42-метровую ракету Neutron должны были запустить в 2024 году, но запустят только в 2027 году — из-за дефекта в композитном куполе
Источник изображения: Rocket Lab через Space.com

Проблема касается куполообразных элементов баков, предназначенных для хранения жидкого кислорода и жидкого метана. Их изготавливают из углеродного композита с помощью автоматизированной машины, которая укладывает волокна с высокой скоростью и точностью. После отверждения одного из недавно изготовленных куполов специалисты обнаружили пустоты между слоями материала. По словам основателя и генерального директора Rocket Lab Питера Бека, такие дефекты не обязательно приведут к разрушению конструкции в полёте, однако компания не готова рисковать надёжностью ракеты.

После анализа и дополнительных испытаний Rocket Lab внесла изменения в процесс производства. Новый подход уже применили при изготовлении заднего купола, качество которого, по словам Бека, оказалось самым высоким за всё время работы с такими композитными элементами. Теперь компании предстоит изготовить новый передний купол, провести его отверждение и проверить качество. Эти работы планируют завершить до конца 2026 года.

Затем готовый элемент установят на первую ступень Neutron, которую ждёт серия испытаний. Если график удастся соблюсти, все эти работы завершатся в первом квартале 2027 года. После этого Rocket Lab рассчитывает назвать новую дату первого запуска. В компании подчёркивают, что предпочитают потратить дополнительное время на устранение проблем, а не торопиться с дебютом ракеты.

Neutron высотой около 42 метров Rocket Lab представила в 2021 году. Изначально первый запуск планировался на 2024 год, затем его перенесли на 2025-й, начало 2026-го и конец 2026-го. Очередной перенос последовал после разрыва топливного бака во время испытания под давлением, а теперь сроки сдвинулись из-за проблем с изготовлением композитных элементов.

Rocket Lab рассчитывает, что Neutron станет важной частью её бизнеса и позволит выполнять более крупные запуски, сохраняя возможность повторного использования первой ступени. По словам Бека, спрос на будущую ракету остаётся высоким, а потенциальные заказчики понимают, что надёжность носителя важнее раннего выхода на рынок.

Наука и космосИсточники:Space.com

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