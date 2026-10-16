Это первые фотографии кристаллов совершенно новых процессоров Intel Nova Lake

В Сети появились первые фотографии кристаллов процессоров Intel Nova Lake. Причём сразу двух: среднего и малого.

Если точнее, речь о мобильных кристаллах Nova Lake-H с конфигурацией 4+8+4 и Nova Lake-HX с конфигурацией 8+16+4.

Большой кристалл имеет размеры около 30 х 12 мм, то есть площадь составляет 360 кв.мм. Чип состоит из шести чиплетов или плиток, как их называет сама Intel. Правда, настоящими являются лишь четыре, а ещё две представляют собой просто куски кремния, которые нужны для создания нормальной формы целого чипа. У младшего чипа, к слову, ситуация ровно та же, только габариты составляют 23 х 12 мм, то есть площадь равна 276 кв.мм.

У двух чипов идентичные плитки GPU (четыре ядра Xe). Оданковыми по понятным причинам также являются Hub-чиплет и чиплет ввода-вывода. Они, к слову, производятся по современному техпроцессу 18A-P, а вот чиплет GPU почему-то по более старому Intel 3.

Разными по размерам, само собой, являются процессорные чиплеты, которые вообще будет производить TSMC по нормам N2P.

Напомним, процессоры Nova Lake ожидаются в начале следующего года. Они выйдут под именем Core Ultra 4000, то есть Intel снова сменит принцип именования.