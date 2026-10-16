Чтобы быстро и просто превратить портативную консоль в настольную. Asus представила док-станцию ROG Bulwark Dock DG310

Компания Asus представила док-станцию ROG Bulwark Dock DG310. Она предназначена для портативных игровых консолей ROG Xbox Ally.

Док-станция имеет несколько разъёмов: три USB 3.1 Gen1, RJ45 1Gb, HDMI 2.1 и USB-C с поддержкой мощности до 80 Вт.

Док-станция позволяет быстро и просто превратить портативную приставку в настольный ПК, подключив его к монитору и периферии. Судя по описанию, активного охлаждения док-станция не имеет. Зато консоль, подключенная к Bulwark Dock, будет распознаваться поддерживаемыми телевизорами как Xbox, и будет автоматически переключаться в игровой режим с низкой задержкой.

Правда, нужно понимать, что экран консоли имеет разрешение Full HD, а из-за размеров вполне можно без особых проблем снизить его и до 720р, а вот подключение к монитору или телевизору может означать, что консоли придётся выводить изображение с заметно большим разрешением.