BMW i3 50L проехал больше 1200 км на одной зарядке, но ни в Европе, ни в США такую модель не купить ⁠ 2

Электрический BMW i3 50L, предназначенный для китайского рынка, установил своеобразный рекорд: он проехал 1213 км на одной зарядке в ходе испытания на максимальный запас хода. К моменту прибытия к финишу у седана оставался 1% заряда аккумулятора.

Одним из ключевых преимуществ i3 50L стала тяговая батарея ёмкостью 113,4 кВт·ч. BMW также заявила средний расход энергии на уровне 5,5 кВт·ч на 100 км (CLTC). Такая эффективность помогла седану преодолеть дистанцию, значительно превышающую заявленные для китайского рынка 1000 км.

Версия i3 50L отличается от моделей, предназначенных для Европы и США, не только тяговой батареей. Китайский седан получил удлинённый кузов (плюс 108 мм относительно глобальной версии) и единственный электромотор на задней оси. Европейская линейка включает BMW i3 40 xDrive с двумя электромоторами суммарной мощностью 369 л. с. и батареей на 82,8 кВт·ч. Заявленный запас хода — 710 км по циклу WLTP, а максимальная мощность зарядки — 300 кВт. Более мощный i3 50 xDrive развивает 463 л. с., разгоняется до 100 км/ч быстрее и оснащается тяговой батареей ёмкостью 108,7 кВт·ч. Его запас хода по циклу WLTP составляет до 912 км, а пиковая мощность зарядки — 400 кВт.

BMW не объяснила, почему батарея ёмкостью 113,4 кВт·ч пока доступна только китайской версии. Одно из возможных объяснений — размеры кузова: удлинённый i3 50L может предоставлять больше места для размещения аккумулятора под полом. Не исключено, что установка такой батареи в более короткий седан потребовала бы изменения компоновки.