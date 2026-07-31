Microsoft арендовала дата-центры на $130 млрд на фоне ИИ-бума

Microsoft за последний квартал заключила соглашения на аренду новых мощностей в дата-центрах общей стоимостью более $130 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за квартал и весь год, завершившийся в июне.

Масштабные контракты стали частью стратегии Microsoft по расширению вычислительной инфраструктуры на фоне стремительного роста спроса на ИИ-сервисы. Компания наращивает ресурсы для поддержки разработчиков искусственного интеллекта, включая OpenAI и Anthropic, которым требуются огромные объемы вычислений для обучения и работы современных моделей.

Изображение Grok

Выручка Microsoft от облачного направления за квартал достигла $59,3 млрд, увеличившись на 27% в годовом выражении. При этом объем будущих контрактных обязательств вырос на 84% и достиг $678 млрд.

Общая выручка корпорации составила $90 млрд, что на 18% больше показателя годичной давности, а чистая прибыль выросла на 31% — до $35,8 млрд.

