Роуминг больше не роскошь: операторы начали раздавать бесплатный интернет за границей, но в самой России связь дорожает

Изменение условий по роумингу привело к росту потребления мобильного и голосового трафика за границей

Крупнейшие российские операторы связи начали предлагать абонентам условно бесплатный международный роуминг. Если раньше подобные опции были доступны в основном владельцам дорогих премиальных тарифов, то теперь бесплатные пакеты минут и мобильного интернета появляются и в более массовых тарифных планах.

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Одним из первых новую стратегию запустил оператор Т2. В марте компания разрешила использовать домашний пакет минут для звонков в Россию во время зарубежных поездок, а уже в апреле начала предоставлять некоторым абонентам до 1 ГБ мобильного интернета в день без дополнительной платы. Позже период действия предложения увеличили с 15 до 22 дней.

По данным Т2, после запуска новых условий потребление мобильного интернета в роуминге выросло в три раза, а количество голосовых вызовов увеличилось вдвое.

В конце мая собственные улучшенные условия представила МТС. Оператор запустил базовую роуминговую опцию с бесплатным доступом к критически важным сервисам — банковским приложениям, картам, переводчикам и собственным сервисам МТС — в популярных туристических странах. Кроме того, абоненты получили бесплатные звонки на номера МТС в России и дополнительный пакет интернет-трафика для других задач.

В компании отметили, что новая линейка роуминговых предложений оказалась востребованной: число пользователей выросло на 30% по сравнению с предыдущими опциями, а примерно половина подключивших сервис ранее вообще не использовала свою SIM-карту за границей.

В июне к изменению условий присоединился «Билайн». Оператор предложил абонентам сохранять неиспользованные минуты и интернет-трафик, полученные в роуминге, для дальнейшего использования дома. При этом объем доступных пакетов был увеличен в несколько раз.

Свою статистику роста спроса на зарубежную связь также привел «МегаФон». По данным оператора, в первом полугодии 2026 года клиенты за границей использовали в четыре раза больше голосовых минут, чем годом ранее. В ответ компания расширила линейку роуминговых пакетов и увеличила объем включенных минут более чем на 40%.

По данным Погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2026 года россияне совершили 2,66 млн зарубежных поездок, что на 19% больше, чем годом ранее.

Опрошенные Forbes эксперты считают, что главная причина появления подобных предложений — усиление конкуренции на рынке мобильной связи. На фоне роста популярности виртуальных операторов и туристических eSIM классический роуминг перестает быть значимым источником дохода и превращается в инструмент удержания клиентов. По оценкам аналитиков, доходы от роуминга составляют лишь небольшую долю общей выручки операторов.

При этом одновременно с запуском новых роуминговых предложений операторы продолжают повышать стоимость услуг связи внутри России. Летом 2026 года ряд федеральных операторов увеличил абонентскую плату по отдельным тарифам на 12–14%, объяснив это инфляцией, ростом затрат на оборудование, электроэнергию и эксплуатацию сети. Это уже второе повышение цен с начала года.

Прямой связи между ростом внутренних тарифов и запуском новых роуминговых предложений не установлено. Сами операторы объясняют изменения разными причинами: развитие роуминговых сервисов — стремлением повысить удобство для клиентов и их лояльность, а индексацию тарифов — увеличением операционных расходов и общей экономической ситуацией.