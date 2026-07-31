Незаметные гаджеты-шпионы. Представлены умный кулон, кольцо и диктофон Skywork

Компания Kunlun Tech объявила о скором запуске новой линейки ИИ-устройств Skywork. В нее войдут умный кулон Skywork Recall AI, кольцо Skywork TriRing с функциями искусственного интеллекта, а также обновленная версия диктофона Skywork Note под названием Skywork Mate.

Фото Kunlun Tech/ithome

Кулон Skywork Recall AI весит всего 17,4 г и оснащен системой голосовой активации. Благодаря ей запись начинается только при обнаружении речи, а в тишине устройство автоматически переходит в спящий режим, что позволяет носить его непрерывно в течение нескольких дней без постоянной записи.

Фото Kunlun Tech/ithome

Еще одной новинкой станет кольцо Skywork TriRing массой 4–6 г, изготовленное из керамики и титанового сплава. Устройство получило систему из двух микрофонов с алгоритмом шумоподавления. Для сохранения важной информации пользователю достаточно дважды коснуться кольца — дальнейшую обработку и запоминание берет на себя ИИ-агент.

Фото Kunlun Tech/ithome

Кроме того, Kunlun Tech представила Skywork Mate — обновленную версию ИИ-диктофона Skywork Note. Новинка оснащена 6-нм аудиочипом с нейронной системой обработки звука, которая, по заявлению компании, способна отфильтровывать более 500 типов фонового шума. Устройство сможет работать через Wi-Fi, автоматически записывая и обрабатывая голосовые данные.

