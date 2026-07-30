Тонкий и недорогой холодильник Xiaomi на 400 литров с антибактериальной эффективностью 99,99%: Mijia French Flat Embedded 400L поступил в продажу

Xiaomi запустила продажи нового холодильника Mijia French Flat Embedded 400L. В Китае рекомендованная цена устройства составляет 3499 юаней (515 долларов), но с учетом государственной субсидии стоимость снижается до 2872,15 юаня (425 долларов).

Изображение: Xiaomi через ITHome

Новинка выполнена в форм-факторе французского четырехдверного холодильника и отличается уменьшенной глубиной корпуса — всего 60 см. При ширине 65,4 см и высоте 191,2 см устройство занимает около 0,4 м2 площади. Благодаря нижнему отводу тепла холодильник можно устанавливать практически вплотную к мебели.

Общий объем составляет 400 литров. Из них 216 литров приходится на холодильное отделение, 50 литров — на универсальную зону с регулируемой температурой, 134 литра — на морозильную камеру.

Отдельный отсек объемом 50 литров поддерживает точную регулировку температуры в диапазоне от -1 до +5 °C, что позволяет использовать его для хранения свежего мяса, овощей, фруктов или сухих продуктов в зависимости от выбранного режима.

Холодильник оснащен фирменной системой полной ионной очистки воздуха. По данным Xiaomi, встроенные модули с ионами серебра обеспечивают антибактериальную эффективность 99,99% против кишечной палочки и золотистого стафилококка, а также помогают устранять неприятные запахи.

Модель оборудована компрессором с первым классом энергоэффективности. Среднее энергопотребление составляет около 0,76 кВт·ч в сутки, уровень шума — всего 35 дБ. На компрессор предоставляется 10-летняя гарантия.

Холодильник также поддерживает интеграцию с экосистемой Xiaomi HyperOS Connect и приложением Mijia. Пользователи могут удаленно менять температуру, получать уведомления о незакрытой двери и возможных неисправностях, а также управлять устройством через голосового помощника XiaoAI.