8500 мАч, 100 Вт и 200 Мп. Первое изображение Redmi K100 Pro демонстрирует насыщенный цвет, который приписывают iPhone 18 Pro

В Сети появилось первое изображение будущего флагманского смартфона Redmi K100 Pro — фото рекламной листовки опубликовано в соцсети Weibo на страничке Smart Digital Products Research Center. В публикации (как и на листовке) отмечается, что премьера новинки состоится 11 августа в 19:00 по местному времени (14:00 по московскому времени).

Изображение: Weibo/Smart Digital Products Research Center

Судя по опубликованному постеру, смартфон сохранит стилистику нынешнего Redmi K90 Pro Max. На задней панели расположен тройной блок камер, а также, предположительно, дополнительный динамик, брендированный Bose.

Также можно отметить новую темно-красную расцветку корпуса. Инсайдеры отмечают, что она напоминает ожидаемый оттенок Cherry Red, который, по слухам, появится в линейке iPhone 18 Pro.

Ранее смартфон засветился в базе Geekbench с SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ оперативной памяти. Согласно предварительным данным Redmi K100 Pro получит аккумулятор емкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, дисплей с частотой обновления до 185 Гц и 200-мегапиксельную камеру.