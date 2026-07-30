Росатом показал фургон и кроссовер на электромобильной платформе Voyt

Композитный дивизион Росатома демонстрирует на автомобильном фестивале «ПроДвижение» на ВДНХ полноразмерный образец электрического фургона и полнофункциональный прототип кроссовера на базе универсальной композитной платформы Voyt. Модель Voyt LCV — это электрический фургон для городской доставки, его грузоподъёмность составляет 600 кг, объём грузового отсека — 3 куб. м, общая длина — менее 4 м.

Фото: Росатом

Voyt SUV, в свою очередь, это полноразмерный электрический кроссовер, который демонстрирует возможности платформы Voyt для создания легковых электромобилей. Конструктивной основой платформы является хребтовый профиль, изготовленный с помощью пултрузии — особой технологии непрерывного производства профиля из композитных материалов.

В Росатоме также рассказали, что проект отличается высоким уровнем локализации: до 60% ключевых компонентов платформы, включая тяговую батарею, силовую электронику, электропривод и композитные элементы конструкции, производятся на предприятиях госкорпорации.

В Росатоме считают, что применение единой композитной платформы открывает возможности для разработки конкурентоспособных отечественных электромобилей. А использование композитных технологий позволяет снизить массу конструкции и обеспечить необходимую прочность. Ранее электрокроссовер Voyt впервые показали в движении.