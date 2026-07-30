Производство 18 российских самолётов МС-21 уже профинансировали

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сегодня, 30 июля после заседания кабмина провёл совещание по авиастроению. В рамках совещания премьер-министр сообщил, что на Иркутском авиазаводе уже обеспечено финансированием производство 18 новейших самолётов МС-21. Мишустин добавил, что поддержка будет оказана и дальнейшему выпуску машин. Ранее мы писали о том, что к 2032 году в России планируют производить 36 самолётов МС-21 ежегодно.

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Напомним, МС-21 — это отечественный среднемагистральный пассажирский авиалайнер, рассчитанный на 175 пассажиров в двухклассной компоновке. Дальность полёта этого самолёта — более 3800 км. Сейчас полностью импортозамещённая версия МС-21-310 проходит лётные испытания, а получение сертификата планируется к концу 2027 года.

Михаил Мишустин на заседании кабмина также заявил, что Правительство России выделит более 550 млн рублей на выполнение приоритетных задач в сфере авиации. По его словам, средства пойдут, в том числе, на развитие информационных систем сертификации авиационной техники. Премьер-министр отметил, что это поможет сократить время прохождения всех процедур при создании новых воздушных судов, включая и беспилотные комплексы.