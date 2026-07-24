К 2032 году планируют производить 36 самолётов МС-21 ежегодно

Как следует из материалов Кремля, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) рассчитывает выйти на производство до 36 самолётов МС-21 в год к 2032 году. Для решения этой задачи на Иркутском авиационном заводе проводится масштабная реконструкция и модернизация производства.

Фото: ОАК

Также в материалах указано, что на заводе изготовлены все опытные самолёты МС-21 и собираются серийные импортозамещённые МС-21-310. Сейчас на предприятии находятся 18 МС-21 разной степени готовности. Первая серийная машина была передана в лётно-испытательное подразделение 30 мая, сейчас завершаются ее наземные испытания перед первым полётом.

Напомним, МС-21 — это среднемагистральный пассажирский авиалайнер, который рассчитан на 175 пассажиров в двухклассной компоновке. Также готовится укороченная версия самолёта под названием МС-21-210 — на 140 пассажиров, первый полёт запланирован на 2028 год.