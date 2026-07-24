Lada Vesta NG получила турбомотор на 180 л.с. и «механику» вместо вариатора: необычный проект выполнила RCI Service

От вариатора пришлось отказаться из-за того, что он не рассчитан на возросший крутящий момент турбомотора

Компания RCI Service построила необычную Lada Vesta NG: инженеры не только установили на автомобиль турбонаддув, но и заменили штатный вариатор на механическую коробку передач.

Фото: RCI Service

За основу проекта взяли серийную Lada Vesta NG с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 EVO мощностью 122 л.с. В заводском исполнении эта версия комплектуется китайским вариатором WLY CVT18, однако именно от него специалисты решили отказаться.

Фото: RCI Service

Вместо вариатора автомобиль получил пятиступенчатую механическую коробку передач ВАЗ-21807, после чего двигатель оснастили фирменным турбокомплектом. В компании объясняют, что такой шаг был необходим: штатный вариатор рассчитан примерно на 180 Н·м крутящего момента и не способен надежно работать после серьезного увеличения мощности.

В результате доработок двигатель стал развивать 170–180 л.с. и 250–260 Н·м крутящего момента. Наддув обеспечивает турбина Garrett 1752, работающая с давлением 0,75 бар и рассчитанная на использование бензина АИ-95.

По оценкам RCI Service, динамика автомобиля изменилась кардинально. Разгон до 100 км/ч сократился примерно с 11,6 до 7–7,5 секунды, а максимальная скорость выросла со 180 до примерно 230 км/ч.

Однако одной лишь турбиной проект не ограничился. Автомобиль получил выпускной коллектор собственного производства из нержавеющей стали, усиленное сцепление, спортивную подвеску с уменьшенным дорожным просветом и полную шумоизоляцию салона.