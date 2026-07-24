Компания «НМ-Тех», которая строит завод по производству 28-нанометровых чипов, запустит собственную линию корпусирования микросхем

Зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» готовится освоить важный этап производства чипов — корпусирование микросхем. Об этом сообщает CNews со ссылкой на двух собеседников среди топ-менеджеров микроэлектронных предприятий. Косвенным подтверждением этих планов стала опубликованная в июле вакансия ведущего инженера-технолога по организации соответствующего производства.

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Судя по описанию вакансии, будущему специалисту предстоит заниматься практически всем производственным циклом: от подготовки технологических процессов до сборки и корпусирования микросхем, проведения испытаний, изготовления макетных плат, а также резки полупроводниковых пластин. Среди требований — опыт работы с оборудованием для монтажа кристаллов, микросварки и герметизации корпусов.

Корпусирование — это финальная стадия производства микросхем. Именно на этом этапе полупроводниковый кристалл помещают в защитный корпус, подключают к электрическим выводам и проводят итоговые испытания. Корпус не только защищает чип от влаги, пыли и механических повреждений, но и обеспечивает его дальнейшую установку в электронные устройства.

В самом «НМ-Техе» детали проекта раскрывать не стали. В компании заявили, что коммерческие планы и взаимодействие с партнерами защищены соглашениями о неразглашении, однако отметили, что рассматривают различные направления дальнейшего развития.

По данным источников CNews, на первом этапе новое производство будет ориентировано прежде всего на собственные потребности компании, а не на выполнение заказов сторонних клиентов. Предполагается, что предприятие освоит технологии flip-chip, BGA и проволочного монтажа, причем речь, вероятнее всего, идет о пластиковых корпусах.

Эксперты отмечают, что рынок контрактного корпусирования микросхем в России уже существует. Такие услуги предлагают «Микрон», «Миландр», НИИЭТ, GS Group, «Кремний Эл» и ряд других предприятий. Однако большинство из них работают с небольшими объемами производства и пока не могут конкурировать по себестоимости с крупнейшими азиатскими производителями.

«НМ-Тех» считается одним из ключевых игроков российской микроэлектроники. Ранее сообщалось, что компания участвует в создании фабрики по выпуску микросхем с техпроцессом 28 нм, а также войдет в формируемую государством Объединенную микроэлектронную компанию, которая объединит активы «НМ-Теха», группы «Элемент» и завода «Ангстрем». До 2030 года на развитие этого направления планируется направить около 1 трлн рублей.