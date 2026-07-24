Новейший российский авиалайнер МС-21 станет меньше — зато сможет улететь дальше: дальность полета укороченного МС-21-210 составит не менее 5000 км
Лайнер будет рассчитан на 140 пассажиров
Укороченная версия российского пассажирского самолета МС-21-210 сможет преодолевать не менее 5 тыс. км без посадки. Об этом заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время визита президента России Владимира Путина на Иркутский авиационный завод.
Как сообщил генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов, проект МС-21-210 уже находится на стадии опытно-конструкторских работ. Госконтракт подписан, финансирование полностью обеспечено, первый полет самолета запланирован на 2028 год.
Новая версия лайнера будет рассчитана примерно на 140 пассажиров, что меньше, чем у базового МС-21-310. При этом уменьшенная вместимость позволит увеличить дальность полета и расширить список маршрутов, на которых можно будет использовать самолет.
Контракт на разработку МС-21-210 Министерство промышленности и торговли России заключило с компанией «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха) в мае 2026 года. Стоимость проекта составляет 19,7 млрд рублей, завершить работы планируется к концу 2028 года.
Помимо укороченного фюзеляжа и увеличенной дальности полета, проект предусматривает ряд технических улучшений. В частности, инженеры намерены снизить массу пилона силовой установки и бортовой кабельной сети, что должно положительно сказаться на летно-технических характеристиках самолета.
Ранее сообщалось, что серийное производство импортозамещённого пассажирского самолёта SJ-100 стартует осенью текущего года.
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