Новейший российский авиалайнер МС-21 станет меньше — зато сможет улететь дальше: дальность полета укороченного МС-21-210 составит не менее 5000 км

Укороченная версия российского пассажирского самолета МС-21-210 сможет преодолевать не менее 5 тыс. км без посадки. Об этом заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время визита президента России Владимира Путина на Иркутский авиационный завод.

Фото: ОАК

Как сообщил генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов, проект МС-21-210 уже находится на стадии опытно-конструкторских работ. Госконтракт подписан, финансирование полностью обеспечено, первый полет самолета запланирован на 2028 год.

Новая версия лайнера будет рассчитана примерно на 140 пассажиров, что меньше, чем у базового МС-21-310. При этом уменьшенная вместимость позволит увеличить дальность полета и расширить список маршрутов, на которых можно будет использовать самолет.

Контракт на разработку МС-21-210 Министерство промышленности и торговли России заключило с компанией «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха) в мае 2026 года. Стоимость проекта составляет 19,7 млрд рублей, завершить работы планируется к концу 2028 года.

Помимо укороченного фюзеляжа и увеличенной дальности полета, проект предусматривает ряд технических улучшений. В частности, инженеры намерены снизить массу пилона силовой установки и бортовой кабельной сети, что должно положительно сказаться на летно-технических характеристиках самолета.

Ранее сообщалось, что серийное производство импортозамещённого пассажирского самолёта SJ-100 стартует осенью текущего года.