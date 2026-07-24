Импортозамещённый пассажирский самолёт SJ-100 наконец-то идёт в серию — производство стартует осенью

Общая потребность в самолётах SJ-100 и Ил-114-300 оценивается в 100 единиц

Серийное производство полностью импортозамещённого пассажирского самолёта SJ-100 начнётся осенью текущего года. Об этом ТАСС сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Фото: ОАК

«"Сухой Суперджет" у нас полностью импортозамещен. И, соответственно, в этом году по осени начнется уже переход в серию», — сообщил глава региона.

По словам Демешина, российским авиакомпаниям и регионам по-прежнему требуется большое количество новых самолетов. «Мы оцениваем потребность примерно до 100 самолетов. Часть потребности будет закрываться самолетами Ил-114, а часть — SJ-100», — отметил губернатор.

SJ-100 представляет собой новую версию Sukhoi Superjet 100, в которой иностранные комплектующие заменены российскими аналогами. Самолет оснащается отечественными двигателями ПД-8 и другими системами российского производства. Первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 с двигателями ПД-8 состоялся в апреле 2025 года в Комсомольске-на-Амуре.