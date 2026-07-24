Новейший Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra провалился в первом сравнении с конкурентами: в тесте на автономность он уступил Honor Magic V6 и Oppo Find N6

Представленный два дня назад Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra поучаствовал в первом сравнительном тесте на автономность. YouTube-канал Lover Of Tech в одном обзоре собрал три складных флагмана-конкурента: помимо Galaxy Z Fold 8 Ultra в тестирование приняли участие Honor Magic V6 и Oppo Find N6.

Скриншот видео Lover Of Tech

Методика теста предусматривала различные сценарии типичного использования смартфона — съемку видео (4К 60 к/с), просмотр ленты TikTok, просмотр видеороликов в YouTube, прослушивание YouTube Music, игры (Subway Surfers и Asphalt), видеозвонки.

Из трех моделей самый маленький аккумулятор у Galaxy Z Fold 8 Ultra — емкость составляет 5000 мАч. И даже несмотря на то, что впервые для Samsung батарея выполнена по кремний-углеродной технологии, Galaxy Z Fold 8 Ultra стал аутсайдером. Первое место — у Honor Magic V6 (батарея 6660 мАч), второе — у Oppo Find N6 (6000 мАч).

* WhatsApp принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.