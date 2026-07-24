Канада вложила $40,5 млн в создание микрореакторов для Арктики

Федеральное финансирование позволит построить демонстрационный образец и приблизить развёртывание автономных ядерных энергетических установок для удалённых северных районов к 2030 году

Канадская компания Canadian Strategic Missions Corporation (CSMC) получила $4,5 млн от Федерального агентства экономического развития Южного Онтарио (FedDev Ontario) на разработку микрореактора для работы в Арктике. Средства направят на детальное проектирование установки и создание демонстрационного образца с ядерным топливом. Финансирование входит в федеральный пакет поддержки объёмом $40,5 млн, распределённый между 23 организациями.

Проект ориентирован на создание автономного источника электроэнергии и тепла для удалённых районов, куда доставка дизельного топлива остаётся сложной и дорогостоящей. Канадские власти рассматривают микрореакторы как решение для обеспечения гражданской и военной инфраструктуры в северных широтах без постоянных поставок топлива.

Источник: CSMC

Разработка вписывается в коммерческий план CSMC по выводу технологии на рынок к 2030 году. Ранее компания подписала меморандум с оператором спутниковой связи Telesat, предусматривающий использование низкоорбитальной группировки Lightspeed для защищённого канала связи с микрореакторами. Это позволит дистанционно контролировать и управлять энергетическими установками, размещёнными в Арктике.

CSMC адаптирует существующие канадские технологии исследовательских ядерных реакторов для коммерческого и оборонного применения в удалённых регионах, рассчитывая сократить сроки разработки и упростить прохождение регуляторных процедур. Выделенное финансирование должно перевести проект от стадии проектирования к полноценной демонстрации технологии.