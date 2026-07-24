Динозавров мог уничтожить один из самых редких метеоритов: учёные установили источник

Изотопы никеля из слоя пород, оставшегося после удара 66 млн лет назад, указывают, что Землю поразил редкий углеродистый хондрит класса CO

Международная группа учёных пришла к выводу, что массовое вымирание 66 млн лет назад, уничтожившее около 75% всех видов, включая динозавров, мог вызвать один из самых редких типов метеоритов — углеродистый хондрит класса CO (Ornans). К такому выводу авторы пришли после анализа изотопов никеля в породах, сохранившихся после удара.

Учёные исследовали тонкий слой глины, который образовался после столкновения в конце мелового периода. В нём сохранились микроскопические следы космического тела, хотя сам метеорит полностью испарился при ударе. Высокоточные измерения изотопов никеля позволили определить «химический отпечаток» объекта и существенно сузить круг возможных кандидатов.

Полученные данные указывают именно на углеродистый хондрит класса CO — чрезвычайно редкую разновидность метеоритов. Углеродистые хондриты составляют всего около 5% всех найденных на Земле метеоритов, а класс CO — лишь небольшую часть даже этой группы. Эти тела считаются одними из наиболее древних и практически не изменившихся со времён формирования Солнечной системы.

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Неожиданным оказался и вывод о механизме самой катастрофы. Метеориты класса CO содержат значительно меньше летучих элементов, включая серу, углерод, цинк и воду, чем многие другие углеродистые хондриты. Это снижает вероятность того, что именно сера, принесённая космическим телом, сыграла решающую роль в глобальном вымирании. Вместо этого основным фактором могли стать гигантские объёмы мельчайшей пыли и обломков, выброшенных ударом в атмосферу и изменивших климат планеты.

Откуда прилетел этот объект, пока неизвестно. По мнению авторов, он мог сформироваться либо во внешних областях пояса астероидов возле Юпитера, либо ещё дальше — в отдалённых регионах внешней части Солнечной системы, богатых первичным веществом.

По современным оценкам, астероид диаметром 10–15 км врезался в Землю со скоростью около 64 000 км/ч, образовав кратер Чиксулуб, который сегодня скрыт под полуостровом Юкатан в Мексике. Новая работа не меняет общую картину вымирания динозавров, но впервые позволяет с высокой вероятностью определить, какой именно тип космического тела стал причиной одной из крупнейших катастроф в истории Земли.