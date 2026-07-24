Land Cruiser, подвинься. Представлен брутальный внедорожник Geely Galaxy Battleship 700: 1129 л.с., полный привод, блокировки, холодильник и 185 км без бензина

Ни Land Rover, ни Land Cruiser, ни даже Gelandewagen не смогут предложить такую же мощность

Geely официально представила новый флагманский внедорожник Galaxy Battleship 700. Новинка получила брутальный дизайн в духе классических рамных внедорожников, гибридную силовую установку мощностью более 1100 л.с.

Изображение: Geely

Фото: Autohome

Выглядит Battleship 700 максимально сурово: угловатый кузов, вертикальная решетка радиатора, распашная дверь багажника с закрепленным на ней запасным колесом и внушительный клиренс (233 мм). Спереди — фирменная решетка Awakening Lion of the East, светодиодная оптика Eye of the Heavens и лидар на крыше.

Фото: Autohome

Galaxy Battleship 700 является полноразмерным внедорожником: длина составляет 5085 мм, ширина — 1999 мм, высота — от 1895 до 1925 мм в зависимости от версии. Колесная база — 2900 мм (на 50 мм больше, чем у Land Cruiser 300 и Tank 500). Геометрическая проходимость выглядит так: угол въезда — 30°, угол съезда — 31°.

Фото: Autohome

Интерьер сочетает современные технологии с классической эргономикой внедорожника. В салоне установлены большой центральный дисплей, трехспицевый руль, необычный селектор работы режимов трансмиссии в виде авиационного штурвала. Из других особенностей — встроенный холодильник объемом 18,5 литра и более сотни фирменных функций, предназначенных для езды по сложному рельефу.

Фото: Autohome

Главной особенностью Galaxy Battleship 700 стала силовая установка. Автомобиль предложат с двумя вариантами бензинового двигателя:

2,0-литровым турбомотором мощностью 218 л.с.;

1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с.

Оба двигателя работают в составе подключаемой гибридной системы с тремя электромоторами и полным приводом. Суммарная мощность установки составляет 1129 л.с., что делает Battleship 700 одним из самых мощных серийных гибридных внедорожников в своем классе. Все версии оснащаются литий-железо-фосфатной батареей CATL емкостью 47,14 кВт·ч. В зависимости от комплектации автомобиль способен проехать от 165 до 185 км на чистом электричестве.

Фото: Autohome

При этом даже базовая версия не выглядит упрощенной. Уже в стандартное оснащение входит блокировка дифференциала и полный набор внедорожных режимов и электронных помощников, рассчитанных на движение по тяжелому бездорожью.

Цены пока не объявлены, официальные продажи в Китае стартуют к концу текущего года.