5-ядерный Intel Core 3 304 и 12 ГБ памяти LPDDR5X — всего 380 долларов. Компьютер Bosgame E6 ECO умещается на ладони

Компания Bosgame представила мини-компьютер E6 ECO — одну из первых моделей на базе нового процессора Intel Core 3 304 семейства Wildcat Lake. Продажи устройства стартуют 15 августа, стоимость — всего 380 долларов. На фоне нынешней дороговизны комплектующих это можно назвать антикризисным предложением для тех, кому нужен просто обычный компьютер для офисной работы и мультимедийных задач.

Изображение: Bosgame

Мини-ПК поставляется с предустановленной Windows 11, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD PCIe 3.0 NVMe объемом 512 ГБ.

Изображение: Bosgame

Intel Core 3 304 имеет пять вычислительных ядер: одно производительное ядро Cougar Cove и четыре энергоэффективных ядра Darkmont. Максимальная частота достигает 4,3 ГГц. Базовое энергопотребление составляет 15 Вт, а максимальное в режиме Turbo — 35 Вт. За обработку графики отвечает встроенное ядро Xe3 с частотой до 2,3 ГГц. Также процессор оснащен нейронным ускорителем (NPU) с производительностью 15 TOPS.

Изображение: Bosgame

Габариты Bosgame E6 ECO — всего 129 х 128 х 44 мм. Для охлаждения используются две медные тепловые трубки и компактный вентилятор. Компьютер оснащен адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, а также USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с и поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery. Также предусмотрена возможность подключения до трех мониторов с разрешением 4K и частотой 60 Гц. Для расширения хранилища имеется второй слот M.2 2242 PCIe 4.0.