Boeing 777X, подвинься. Airbus задумался о создании самой большой версии флагманского авиалайнера A350

Airbus задумался о создании самого большого A350. Компания может принять решение о запуске новой удлиненной версии широкофюзеляжного лайнера уже в течение ближайшего года. Об этом на авиасалоне в Фарнборо заявил генеральный директор Rolls-Royce Туфан Эргинбилгич.

Изображение: Airbus

По его словам, если для будущего самолета понадобится полностью новый двигатель, его разработка займет от шести до семи лет. В этом случае ввод лайнера в эксплуатацию вряд ли состоится раньше 2032 года. Именно поэтому Airbus стремится избежать столь затратного сценария.

Вместо создания новой силовой установки европейский авиастроитель рассматривает возможность использования модернизированной версии уже существующего двигателя Rolls-Royce Trent XWB, который сейчас устанавливается на все самолеты семейства A350.

По неофициальной информации, перспективная модель может получить название A350-1100 или даже A350-2000. Речь идет о значительно более вместительной версии нынешнего A350-1000. Увеличить число пассажирских мест планируется за счет удлиненного фюзеляжа, пожертвовав частью максимальной дальности полета.

Такой подход отражает запросы многих авиакомпаний. Для рейсов между крупнейшими мировыми хабами перевозчикам зачастую важнее перевезти больше пассажиров за один полет, чем сохранить рекордную дальность без посадки.

Интерес к новому самолету усиливается и на фоне конкуренции с Boeing. Американская компания постепенно приближается к вводу в эксплуатацию семейства Boeing 777X, и потенциальный A350-1100 может стать ответом Airbus в сегменте крупнейших двухдвигательных пассажирских лайнеров.

Напомним, ранее уникальный Airbus A350-1000ULR отправился в свой первый полет — на 17 тыс. километров без посадок на дозаправку.