В России начали собирать полноприводный кроссовер Changan CS75 Plus New: за счет локализации этот конкурент Geely Monjaro подешевел

В России стартовало производство полноприводного кроссовера Changan CS75 Plus New — машину начали собирать на калининградском «Автоторе». Одновременно с этим модель стала доступнее — на 90 тысяч рублей. Теперь полноприводный Changan CS75 Plus AWD стоит 4,1 млн рублей в комплектации Luxe и 4,25 млн рублей в комплектации Tech.

Фото Константин Завьялов / «Автоновости дня» с международной промышленной выставки «Иннопром»

Обе версии оснащаются 2,0-литровым турбомотором мощностью 235 л.с., классическим 8-ступенчатым «автоматом» Aisin и системой полного привода с муфтой BorgWarner шестого поколения.

Фото Константин Завьялов / «Автоновости дня» с международной промышленной выставки «Иннопром»

Длина CS75 Plus AWD составляет 4770 мм, колесная база — 2800 мм, дорожный просвет — 190 мм. В салоне установлены сразу три экрана — с диагональю 10,25, 12,3 и 14,6 дюйма. Мультимедийная система поддерживает беспроводные Apple CarPlay, Android Auto, а также сервисы «Яндекса» и VK Музыки. В оснащение входит панорамная крыша, атмосферная подсветка с 256 цветами, аудиосистема Pioneer с 14 динамиками, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. На автомобиль распространяется гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.