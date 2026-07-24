Galaxy S27 — это «новое чудо» от Samsung: раскрыты кодовые названия Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro и S270 Ultra, а также подробности о камерах

До официальной премьеры серии Samsung Galaxy S27 остается еще примерно полгода, однако в Сети уже появились интересные подробности о будущих флагманах. Так, немецкий ресурс WinFuture приводит кодовые обозначения всех четырех моделей линейки.

Изображение: Samsung

По данным источника, внутри Samsung проект носит кодовое название Next Miracle (или New Miracle — «Новое чудо»). В документации устройства проходят под индексами NM1 (Galaxy S27), NM2 (Galaxy S27 Plus), NM3 (Galaxy S27 Pro) и NM4 (Galaxy S27 Ultra). То есть утечка WinFuture подтверждает, что в будущей линейке флагманов Samsung будет не три, а четыре модели.

Топовой моделью останется Galaxy S27 Ultra. По предварительной информации, он сохранит систему из четырех камер. Один из телеобъективов получит 50-мегапиксельный сенсор с пятикратным оптическим зумом, а сверхширокоугольная камера будет построена на новом датчике Sony IMX855 с разрешением 50 Мп. Этот же сенсор уже используется в недавно представленном Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Не менее интересным обещает стать и Galaxy S27 Pro. Этому смартфону также приписывают сверхширокоугольную камеру на базе Sony IMX855 и 50-мегапиксельный телеобъектив.

Обеим старшим моделям приписывают новую 16-мегапиксельную фронтальную камеру собственной разработки Samsung с автофокусом. Более того, Galaxy S27 Pro может получить оптическую стабилизацию изображения (OIS) для фронтальной камеры.

Базовые Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus, по данным WinFuture, тоже получат обновленные камеры. Им приписывают основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и новый телеобъектив, характеристики которого пока не раскрываются.