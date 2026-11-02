Honor Magic 9 — самые популярные Android-флагманы в Китае (по данным самой Honor), а уже 4 ноября линейка выходит на новый рынок ⁠ 1

Honor объявила дату международного запуска смартфонов серии Magic 9. Премьера состоится 4 ноября в Гонконге — она станет первым этапом выхода новой линейки на зарубежные рынки. Об этом сообщил директор по маркетингу Honor Гуань Хайтао. Продвижение новинок уже началось в официальных аккаунтах компании в Гонконге. К рекламной кампании присоединились режиссёр и актёр Стивен Фун и арт-директор Гонконгской кинопремии Ман Лим-чун.

В Китае серия Magic 9 поступила в продажу 28 сентября по цене от 4500 юаней ($630). По данным главы Honor Ли Цзяня, к 43-й неделе (с 19 по 23 октября) линейка четыре недели подряд удерживала первое место по продажам среди Android-флагманов. Кроме того, Magic 9 Pro Max стал лидером в ценовом сегменте Android-смартфонов дороже 7000 юаней ($1050) по итогам распродажи 11.11.

В семейство входят три модели: Magic 9, Magic 9 Super Edition и Magic 9 Pro Max. Старшая версия получила камеру с двумя 200-мегапиксельными сенсорами, стабилизацию уровня CIPA 8.0 и собственный процессор обработки изображений Honor Yuguang H1.