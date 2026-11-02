Робот Starship попал в аварию и «сбежал» с места ДТП
Из-за резкого торможения пострадали 9 пассажиров общественного транспорта
В Таллинне беспилотный робот-курьер компании Starship Technologies оказался участником необычного ДТП: 26 октября он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом. Водителю общественного транспорта пришлось резко затормозить, из-за чего находившиеся в салоне пассажиры потеряли равновесие. Девять человек упали и получили травмы.
После столкновения робота отбросило на противоположную сторону дороги, однако на этом его участие в происшествии закончилось: устройство продолжило движение и покинуло место аварии. Инцидент попал на видео. Роботы Starship давно стали привычной частью городской среды Таллинна, где их используют для доставки небольших заказов на короткие расстояния.
Устройства эстонской компании оснащены несколькими камерами, перевозят грузы массой до 15 кг и рассчитаны примерно на 5 км пути за одну поездку. В Starship Technologies назвали подобные случаи крайне редкими и сообщили о начале расследования.
На время проверки компания изменила маршрут доставки, исключив перекрёсток, где произошло столкновение. Также разработчики намерены повысить безопасность роботов с помощью обновлений программного обеспечения.