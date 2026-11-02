Робот Starship попал в аварию и «сбежал» с места ДТП ⁠ 3

В Таллинне беспилотный робот-курьер компании Starship Technologies оказался участником необычного ДТП: 26 октября он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом. Водителю общественного транспорта пришлось резко затормозить, из-за чего находившиеся в салоне пассажиры потеряли равновесие. Девять человек упали и получили травмы.

После столкновения робота отбросило на противоположную сторону дороги, однако на этом его участие в происшествии закончилось: устройство продолжило движение и покинуло место аварии. Инцидент попал на видео. Роботы Starship давно стали привычной частью городской среды Таллинна, где их используют для доставки небольших заказов на короткие расстояния.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Устройства эстонской компании оснащены несколькими камерами, перевозят грузы массой до 15 кг и рассчитаны примерно на 5 км пути за одну поездку. В Starship Technologies назвали подобные случаи крайне редкими и сообщили о начале расследования.

На время проверки компания изменила маршрут доставки, исключив перекрёсток, где произошло столкновение. Также разработчики намерены повысить безопасность роботов с помощью обновлений программного обеспечения.