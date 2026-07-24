Новый учебно-боевой самолёт Як-130М начнут поставлять в 2028 году

Директор производства Иркутского авиационного завода Виталий Елагин сообщил, что поставки нового российского учебно-боевого самолёта Як-130М должны стартовать в конце 2028 года. По словам Елагина, сейчас собраны три опытные модели, они проходят испытания.

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Як-130М – это модернизированный учебно-боевой самолёт, созданный на базе Як-130. Он получил передовые бортовые системы, современную РЛС и серьезный комплекс вооружений. Около месяца назад мы писали о том, что Як-130М выполнил первый полёт, который продолжался около 50 минут.