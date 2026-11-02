Российскую технологию производства транзисторных матриц за 160 млн рублей никто не купил

Компания «Артек Электроникс», занимающаяся производством матриц, не смогла продать исключительные права на технологию изготовления тонкоплёночных транзисторных матриц.

Начальная стоимость лота составляла 160 млн рублей. Аукцион проводился на площадке «Сбербанк-АСТ» с 29 июля по 28 августа 2026 года, однако желающих приобрести разработку не нашлось: согласно итоговому протоколу, ни одной заявки на участие не поступило.

Предметом торгов было ноу-хау по выпуску матриц на основе металл-оксидных полупроводников, предназначенных для использования в органических фотодетекторах. Такие компоненты служат управляющей основой для светочувствительных слоёв, преобразующих свет в электрический заряд. В сочетании с органическими фотодиодами TFT-матрицы позволяют создавать крупноформатные матричные фотоприёмники.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Подобные сенсоры могут применяться в биометрических системах, включая сканеры отпечатков пальцев, а также в медицинской визуализации и рентгеновском оборудовании. Минимальная цена технологии была установлена на уровне 160 млн рублей, шаг аукциона составлял от 1 млн до 40 млн рублей.

Представители «Артек Электроникс» не прокомментировали итоги торгов. При этом, согласно исходной публикации, финансовое положение компании остаётся сложным: её убыток достигает полумиллиарда рублей.