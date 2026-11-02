Китайские роботы с двумя руками работают под напряжением 10 000 В

Государственная электросетевая корпорация Китая показала работу двурукого робота, разработанного для обслуживания линий электропередачи под напряжением.

Устройство применяет компания Heilongjiang Electric Power в городе Цитайхэ провинции Хэйлунцзян. Робот способен выполнять операции непосредственно на проводах с напряжением 10 кВ, в том числе подключать новые линии. Первое практическое применение машины состоялось в начале 2026 года на центральном участке местной сети.

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Ранее подобные работы требовали присутствия электриков на высоте непосредственно в зоне сильного электрического поля. Теперь специалисты могут оставаться на земле и управлять роботом дистанционно с помощью планшета. Для ориентации в пространстве устройство использует машинное зрение и несколько датчиков, а точность манипуляций обеспечивают системы визуального и силового управления. Обслуживание проводится без отключения электроснабжения, поэтому потребители не замечают проведения работ.

Возможности робота не ограничиваются подключением проводов: он также способен обрезать ветви деревьев рядом с линиями и заменять ограничители перенапряжения. В конструкции применяются технологии объединения данных с датчиков и корректировки действий на основе локальных данных. По информации китайской электросетевой корпорации, такие машины уже задействованы в 9 энергетических подразделениях провинции Хэйлунцзян. Власти намерены расширять их применение, постепенно передавая роботам наиболее опасные операции, а людям оставляя дистанционное управление и контроль.