Японские конденсаторы Black Diamond, модульные кабели и гарантия 8 лет. Представлены блоки питания Segotep

В линейку вошли модели мощностью 750 и 850 Вт с поддержкой PCIe 5.0

Компания Segotep начала продажи серии блоков питания All-People Gold, включающей версии мощностью 750 и 850 Вт. Их стоимость в Китае составляет 299 и 359 юаней соответственно.

Производитель предоставляет на устройства 8-летнюю гарантию. Новинки соответствуют требованиям Intel ATX 3 и получили сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold. В основе схемотехники лежит связка PFC, LLC, DC-DC и синхронного выпрямления, а при изготовлении плат применяется технология поверхностного монтажа SMT.

Источник изображения: mydrivers // Segotep

В конструкции используются основные конденсаторы японского производства Black Diamond, твердотельные конденсаторы на выходных линиях и трансформатор с полностью медными обмотками. По заявлению производителя, такой набор компонентов обеспечивает стабильное питание и снижает потери энергии. За охлаждение отвечает 120-мм вентилятор с температурным управлением и режимом ECO: при небольшой нагрузке он полностью останавливается, а при повышении температуры автоматически включается и регулирует скорость вращения.

Блоки питания оснащены разъёмом 12V-2x6 для подключения современных видеокарт и поддерживают PCIe 5.0. Производитель также заявляет об использовании отдельных линий питания для процессора и видеокарты, что должно уменьшать взаимные помехи при высокой нагрузке. В комплект входят модульные кабели с чёрной текстурированной оплёткой, упрощающие укладку внутри корпуса.